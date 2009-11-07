‘Medya Müfettişi’ şirket gezilerini sorguladı

T24
- T24’ün hafta içinde gündeme getirdiği “şirket gezileri ve gazetecilik meslek etiği” konusu dün TRT2'de canlı olarak yayınlanan Serra Karaçam'ın hazırlayıp sunduğu 'Medya Müfettişi' programında da masaya yatırıldı.
Programa konuk olan www.t24.com.tr
Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, mevcut koşullara ek olarak gazetecilerin şirket gezilerine katılıp kendilerine daha fazla kısıtlama getirmesini doğru bulmuyorum” dedi.
Programda, Türkiye'deki domuz gribi salgını sürerken Novartis ilaç firmasının sıtma ile mücadele çalışmalarını anlatmak için bir grup gazeteciyi Güney Afrika'da ağırlamasından yola çıkarak gazetecilik etiği irdelendi. Gazetecilerin şirket gezilere katılmasını doğru bulmadığını daha önce www.t24.com.tr 'deki
köşesinde de yazan Akın, gazetecilerin bu tip gezilere niye davet edildiklerini sorgulamaları gerektiğini söyledi. Bu organizasyonlardan kaçınmak yerine medyada “Neden ben gitmiyorum” yarışı olduğuna dikkat çeken Akın, görüşlerini şöyle dile getirdi:
“Burada 'doğru görmediğim şeyi yazmam' görüşü çok gerçekçi değil. Şirketler faaliyetlerini, çabalarını duyurmak, kamuoyuna ulaşmak amacıyla bu tip gezileri düzenliyor. Herhangi bir öğretmeni ya da bir muhasebeciyi davet etmeyip, gazetecileri ağırladıkları için bir beklenti içinde oldukları açık.
Özellikle ekonomi servisi yöneticileri ve çalışanlarının kuşatıldığını düşünüyorum. Ciddi bir reklam baskısı altındalar. Bu meselede medya sahiplerinin güçlü bir irade ortaya koymaları gerekiyor.”
Programda ayrıca Novartis’in gezisine katılan gazetecilerden biri olan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahat Munyar’ın da konuyla ilgili görüşlerine yer verildi. Munyar, eleştirilere katılmadığını ve bu tip gezilerde yer almanın gazetecilerin kendilerini geliştirmesi için bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, “ 32 yıllık gazeteciyim birçok gez bu tip gezilere katıldım. Birçok kişiyle tanıştım bilgi edindim” dedi.