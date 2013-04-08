Medya Günlüğü yayın hayatına başladı

Medya eleştiri sitesi www.medyagunlugu.com yayın hayatına başladı.

Türkiye’nin gündemini dakika daki özleyen bir haber sitesinden çok medya eleştirisine odaklanmayı amaçlayan Medya Günlüğü, ilk röportajını Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile yaptı.

Bildirici, iktidarla basın arasındaki ilişki, internet çağında gazetelerin karşılaştığı sorunlar, Hürriyet okurlarının beklentileri ve gazetelerin giderek birbirine benzemeye başlamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Medya Günlüğü’nde “Haftalık Yazarlar” köşesinde Cenk Başlamış’ın yazıları da yer alacak.