-''MEDYA ETİK ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Medya Etik Konseyince verilen '' 2010 Medya Etik Ödülleri'' sahiplerini buldu. Mecidiyeköy Kültür Merkezindeki törende konuşan Konsey Başkanı Halit Esendir, ödüllerin, medyada ciddi, seviyeli, kaliteli, ilkeli ve meslek etiğine uygun davranan gazetecileri teşvik için verildiğini söyledi. Törende, Yazılı Basın (Gazete-Dergi), Televizyon, Radyo ve İnternet Yayıncılığı alanlarında verilen ödülleri kazananlar şöyle: -YAZILI BASIN (GAZETE-DERGİ) ETİK ÖDÜLÜ- Köşe Yazarı Meslek Etik Ödülü: Ergun Babahan-Star Gazetesi köşe yazarı Mehmet Paksu-Bugün Gazetesi köşe yazarı Araştırma–Dizi Haber Etik Ödülü: Mehmet Baransu-Taraf Gazetesi Muhabiri Ekonomi Haber Etik Ödülü: Süleyman Yaşar-Sabah Gazetesi Aile ve Çocuk Haber Etik Ödülü ve Kültür-Sanat Haber Etik Ödülü dallarında ödüle değer haber bulunamadı. Spor Haber Etik Ödülü: Serkan Akçan- Zaman Gazetesi Spor Şefi Magazin Haber Etik Ödülü: Salih Zengin-Zaman Gazetesi Cumartesi eki Fotoğraf Haber Etik Ödülü: Sedat Suna-Haber Türk gazetesi (Bilge Köyü Katliamı fotoğrafı) -TELEVİZYON YAYINCILIĞI- Televizyon Program Etik Ödülü: Senai Demirci-Hilal TV (Kahve Bahane programı) Balçiçek İlter-Haber Türk TV (Söz Sende programı) Sadık Yalsızuçanlar-ÜLKE TV (Açık Deniz programı) Televizyon Haber Etik Ödülü: Cüneyt Özdemir-CNN Türk (5N 1K programı) Mustafa Özkaya-TV Net (Akşama Doğru programı) Televizyon Müzik–Magazin Ödülü: Zara ve Oktay Kaynarca-TV8 (Salı Sefası programı) Televizyon Dizi Ödülü: Türker İnanoğlu, Zuhul Olcay, Haluk Piyes-Star TV (Umut Yolcuları dizisi) Televizyon Belgesel Ödülü: Nurten Güzelsevdi-S. Haber (Kapı Altı programı) Okan Başar-TV24 (Keşke Olmasaydı programı) Okan Başar ve Zeliha Akın-Kanal A TV (Yaralı Güvercin belgeseli) Televizyon Aile–Çocuk Ödülü: Binnur Feyizli-TRT 1 (Sütlü Kahve programı) Osman Gökmen ve Zeliha İlhan Doymuş-TRT-Haber (Ömür Dediğin programı) Meryem Akbal-Yumurcak TV (Şimdi Tam Zamanı programı) Televizyon Kültür Sanat Ödülü: Yekta Kopan: NTV (Gece-Gündüz programı) Televizyon Spor Programı Ödülü: Gültekin Onay ve Rıdvan Dilmen-NTV (Yüzde 100 Futbol programı) Oğuzhan Özbek-S. Haber TV (Hayatımız Futbol programı) -RADYO YAYINCILIĞI- Radyo Haber Programı Etik Ödülü: Mazhar Aslanoğlu-Samanyolu Haber Radyo Basın Bülteni Radyo DJ Sunucu Etik Ödülü: Zeynep Türkoğlu-Moral FM Saliha Mengüç-TGRT FM (Atlı Karınca) Radyo Programı Etik Ödülü: Turan Alkan ve Kemal Gülen-S. Haber (Konuş ki Görebileyim programı) Serkan Oğuzon-Burç FM (Sıfır Merkez programı) Radyo Aile ve Çocuk Programı Etik Ödülü: Saliha Erdim-Seyr FM (Aile içi iletişim programı) Fatma Tütüncüoğlu-Moral FM (Pembe–Mavi programı) -İNTERNET YAYINCILIĞI- İnternet Özel Haber Etik Ödülü: Ersan Çelik-Haber7.com İnternet Özel Belgesel Haber Etik Ödülü: Kemal Özer-Timetürk.com İnternet Köşe Yazarı Etik Ödülü: Mehmet Ali Bulut-Haber7.com Alper Tan-KanalA.com Cemal Uşşak-Rotahaber.com Törene, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.