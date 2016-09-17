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Dünya

Medya devleri FBI ile mahkemelik oldu

FBI, basın kuruluşlarının daha önceki bilgi taleplerini, emniyet güçlerinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle geri çevirmişti

17 Eylül 2016 02:30

ABD merkezli uluslararası haber kuruluşu Associated Press (AP), Vice Media ve USA Today, FBI'yı 'Bilgi Edinme Yasası' kapsamında mahkemeye verdi.

Sputnik’in haberine göre, FBI’nın söz konusu yasa gereğince Aralık 2015'te Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresini kime ve ne kadara kırdırdığını açıklaması gerektiğini savunan basın kuruluşlarının dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"FBI'nın şifre kırma aygıtı için harcamayı uygun gördüğü tutarı ve bunun için iş yaptığı taşeron firmanın kimliğini öğrenmek, halkın hükümeti etkili şekilde denetlemesi ve potansiyel uygunsuzluklara karşı koruması için büyük önem taşıyor."

FBI, basın kuruluşlarının daha önceki bilgi taleplerini, emniyet güçlerinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle geri çevirmişti. FBI Direktörü James Comey ise Nisan ayında Kongre'de yaptığı sunumda şifrenin kırılması için 1 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını söylemişti.

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