Medya Derneği basın açıklması yaptı

T24- Genel başkanlığını Salih Memecan'ın yaptığı, yönetim kurulunda Ekrem Dumanlı, Mustafa Karaalioğlu gibi isimlerin yer aldığı "Medya Derneği" yaşanan güncel olaylar ve medyaya etkilerine dair fikirlerini beyan ettikleri bir basın açıklaması yayınladılar.







Medyanın baskılara maruz kaldığının, basın özgürlüğünün kısıtlandırılmaya çalışıldığının belirtildiği bildiri şöyle:







"Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bazı gazetelerin dağıtımının engellenmesi ve yöre muhabirlerine haberlerini geri çekmeleri yönünde tehdit ve baskılar yapıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Yapılan baskı ve tehditler basın özgürlüğüne yapılmış ağır bir saldırıdır.







Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 28. Maddesi ile teminat altına alınmış olan basın ve haber alma özgürlüğünü engellemeye yönelik yapılan bu eylemler kabul edilemez."





