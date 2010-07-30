Medvedev'in insan hakları danışmanı istifa etti

T24- Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev'in insan hakları alanında en üst düzey danışmanı olan Ella Pamfilova bu görevinden istifa etti.







Pamfilova, Medvedev'e danışmanlık yapan İnsan Hakları Konseyi'nin başkanıydı

Ella Pamfilova, istifasının kişisel bir karar olduğunu ve görevi bırakmaya zorlanmadığını söyledi.





Pamfilova istifasının nedenlerini ise bu aşamada tartışmayacağını belirtti.



BB'de yer alan habere göre, Ella Pamfilova'nın istifası, Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev'in ülkenin iç güvenlik ve istihbarat servisi FSB'nin yetkilerini artıran yasayı onaylamasından bir gün sonra geldi.



FSB'nin yetkilerinin artırılması insan hakları savunucuları arasında kaygı yaratmıştı.





FSB Rusya vatandaşlarını uyarabilecek



Sovyetler Birliği döneminin KGB'sinin yerine kurulan teşkilat artık yeni yetkileriyle Rusya vatandaşlarını, ''suç işlemeye neden olabilecek koşulların yaratılmasına'' karşı uyarabilecek.



FSB görevlisinin görevini yapmasını engelleyen ya da görevlinin yasal taleplerine uymayı kabul etmeyenler ya para cezasına ya da 15 gün hapis cezasına çarptırılacak.



İnsan hakları örgütleri, atılan adımla FSB'nin yasalarüstü bir statüye çıkarıldığı yolunda endişelerini dile getiriyor.



Bu örgütlerden Memorial, FSB'nin yetkisinin uzun süredir makul sınırların ötesinde olduğunu belirterek kuruluşun, savcılığa ait yetkilere sahip olma çabasına girdiğini vurguluyor.



Memorial, FSB'nin, KGB'nin geçmişte muhaliflere karşı yürüttüğü çalışmalar sırasında sahip olduğu önleyici yetkilere sahip olmak istediğini söylüyor.



1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan FSB, Vladimir Putin'in 1998-1999 yıllarında teşkilatın başında olduğu dönemde güç kazanmıştı.



Vladimir Putin, daha sonra devlet başkanlığı görevini yürüttü halen de Rusya'nın başbakanı.



Resmi olarak Çeçenistan ve Kuzey Kafkaslar'da ''terörle mücadele'' çalışmalarına odaklanan FSB, sıklıkla da Kremlin'in muhaliflerine karşı yıldırma faaliyetleri yürütmekle de suçlanıyor.



Yeni yasanın özellikle Kremlin'e muhalif siyasi hareketletlerle gazetecileri yıldırmada kullanılmasından endişe ediliyor.