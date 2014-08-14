Medvedev'in hesabı hacklendi



Medvedev'in Twitter hesabını ele geçiren hackerlar, “İstifa ediyorum”, “Hükümetin tavırlarından utanıyorum. Özür” gibi paylaşımlarda bulundu. Kremlin tepki vermekte gecikmedi ve olayın bir hacker saldırısı olduğunu duyurdu. Açıklamaların uygunsuz olduğu ve başbakana ait olmadığı ifade edildi. Kısa süre sonra da içerikler internetten kaldırıldı.

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov olayın, enformasyon güvenliğinin güvence altına alınması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Çeşitli yorumcular bu saldırıdan hareketle Rusya'da internet özgürlüğünün daha da kısıtlanabileceğini belirtiyor.

Medvedev'in hesabından paylaşılan diğer ifadelerse şöyle: “Bunu hep söylemek istiyordum. Vova! (Rusçada Vladimir yerine kullanılan bir hitap tarzı) Haksızsın!”, “Kırım bize ait değil- RT”, “Rus vatandaşları, ülke yönetimi sağlıklı bir insan zihnine sahip değil diye acı çekmemeli.”