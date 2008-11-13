Medvedev'in füze açılımına ABD'den ret

Rusya lideri Medvedev, ABD'nin müstakbel başkanı Obama'ya, karşılıklı olarak füze projelerinden vazgeçmeyi önerdi. ABD, teklifi 'kabul edilemez' buldu



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Barack Obama'nın Orta Avrupa'ya füze sistemi yerleştirilmesinden vazgeçmesi halinde, ülkesinin de Polonya sınırına füze konuşlandırma projesinden geri adım atabileceğini bildirdi.



Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Medvedev, "ABD'nin planı karşısında, Rusya'nın sınırlarında yeni bir füze ve radar ağı oluşturma dışında başka bir şansı kalmadığı" görüşünü savundu.



Medvedev, "Ancak ABD'deki yeni yönetimin füzesavar sistemi projesini iptal etmesi halinde, biz de Kaliningrad yakınlarına konuşlandırmayı planladığımız projeden geri adım atabiliriz. ABD ve AB ülkeleriyle küresel güvenlik sistemini görüşmeye hazırız"dedi.



Obama ile telefonda konuştuğunu ve yakın bir süre içinde kendisiyle tanışmayı arzu ettiğini belirten Medvedev, "Yeni yönetimle dostane ve samimi bir ilişki kurmak ve mevcut yönetimle çözemediğimiz sorunlara çare bulmak istiyoruz" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki gün önce, ABD'nin Doğu Avrupa'ya füze kalkanı kurması durumunda, İskender füzelerinin Polonya sınırındaki Kaliningrad kentine nakledileceğini söylemişti.



ABD: Teklif kabul edilemez



ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise, Rusya'nın, "Washington'un doğu Avrupa'da füze savunma sistemi kurma planından vazgeçmesi" önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Gates, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine neden füze nakletmek istediğini anlamadığını söyleyerek, Rusya'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdidin İran olduğunu ve ABD savunma sisteminin buna karşılık vermek üzere kurulacağını ifade etti. Gates, Kaliningrad'daki İskender füzelerinin Rusya'yı İran tehlikesinden koruyamayacağını da sözlerine ekledi.



Medvedev, yarın Nice kentinde düzenlenecek 22. AB-Rusya zirvesine katılacak.

