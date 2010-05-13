Medvedev'e İsrail'den tepki

T24-



İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının diplomatik sürece Hamas'ın dahil edilmesi çağrılarını kesinlikle reddediyor" denildi. Özeklikle Rusya'yı hedef alan açıklamada "Teröristler, teröristtir ve İsrail, kendisine yönelik Hamas terörü ile Rusya'ya yönelik Çeçen terörü arasında bir fark görmüyor" ifadesi de kullanıldı.





Medvedev Peres'in mesajını Esad'a iletmeyi reddetti



Bu arada, İsrail'i "üzen" tek şeyin Ankara'daki açıklamaların olmadığı da belirtiliyor. Medvedev'in Türkiye'den önce ziyaret ettiği Suriye'ye gitmeden önce İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Peres'in bir mesajını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iletmeyi, "Moskova'nın tutumuna ters düşüyor" diye reddetmesi de İsrail'de rahatsızlık yarattığı kaydediliyor.



Moskova'nın yaklaşımı, İsrail'de yoğun bir biçimde tartışılıyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'a göre, emekli İsrailli Büyükelçi Zvi Magen, Rusya'nın bölgedeki rolünü artırmayı amaçladığını, taraf tuttuğunu düşünmediğini belirterek "Rusya, Ortadoğu arabulucu rolünü üstlenmek istiyor" yorumunu yaptı.



Rusya'nın İsrail'in konuşmaya hazır olduğuna inandığını belirten Magen, "Şimdi mesele diğerlerini masaya kimin getireceğidir. Ruslar, bunu Amerikalılardan önce yapmayı amaçlıyorlar ve bunun için Rusya'nın Suriye ve iki Filistin grubuna ihtiyacı var" dedi.



Bar-İlan Üniversitesi Rus dış politikası uzmanı Prof. Yuri Petrushevsky ise, Rusya'nın Hamas'ı tanıyan ilk büyük dünya gücü olduğuna işaret ederken Moskova'nın bu çizgiyi sürdüreceğini söyledi. Rusya'nın bölgede "gerçek bir savaş" istemediğini de ifade eden Petrushevsky "Ancak Rusya, Hamas ve Müslüman dünyası ile bağlarını güçlendirerek bölgedeki statüsünü güçlendirmek istiyor" görüşünü dile getirdi. (Cumhuriyet)