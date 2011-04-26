T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEDVEDEV'DEN NÜKLEER ANLAŞMA ÇAĞRISI ÇERNOBİL (A.A)

26 Nisan 2011 17:34

-MEDVEDEV'DEN NÜKLEER ANLAŞMA ÇAĞRISI ÇERNOBİL (A.A) - 26.04.2011 - Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Çernobil nükleer faciasının 25. yılında, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti. Facianın 25. yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada Medvedev, nükleer güvenlik konusunda uluslararası anlaşma çağrısında bulunduğunu belirtti. Medvedev, "Bugün, büyük ülke liderlerine, dostlarıma, bağımsız devletler topluluğuna ve elbette Ukrayna'ya, dünyada nükleer enerjinin gelişmesini garanti etmeyi, aynı zamanda da kazaların kötü sonuçlarınını önlemeyi amaçlayan öneriler gönderdim" dedi. "Yeni uluslararası anlaşmaların hazırlanması konusunun düşünülmesi gerektiğini" vurgulayan Medvedev, Çernobil kazasının ülkelerin felaketler konusunda halkı doğru bilgilendirmesi gerektiği dersini verdiğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24