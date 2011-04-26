-MEDVEDEV'DEN NÜKLEER ANLAŞMA ÇAĞRISI ÇERNOBİL (A.A) - 26.04.2011 - Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Çernobil nükleer faciasının 25. yılında, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti. Facianın 25. yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada Medvedev, nükleer güvenlik konusunda uluslararası anlaşma çağrısında bulunduğunu belirtti. Medvedev, "Bugün, büyük ülke liderlerine, dostlarıma, bağımsız devletler topluluğuna ve elbette Ukrayna'ya, dünyada nükleer enerjinin gelişmesini garanti etmeyi, aynı zamanda da kazaların kötü sonuçlarınını önlemeyi amaçlayan öneriler gönderdim" dedi. "Yeni uluslararası anlaşmaların hazırlanması konusunun düşünülmesi gerektiğini" vurgulayan Medvedev, Çernobil kazasının ülkelerin felaketler konusunda halkı doğru bilgilendirmesi gerektiği dersini verdiğini ifade etti.