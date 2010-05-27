Medvedev'den Güney Kore'ye uzman

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Güney Kore'ye ait geminin batmasıyla ilgili uluslararası soruşturmanın sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla bu ülkeye uzman ekip gönderecek.



Kremlin'den yapılan açıklamada, ''Rusya Devlet Başkanı, Güney Kore Cumhuriyeti yetkililerinin teklifi üzerine, elde edilen kanıtlar ve soruşturma sonuçlarını ayrıntılı biçimde öğrenmek amacıyla yüksek derecede uzmanlaşmış Rus ekibini bu ülkeye gönderme kararı almıştır'' denildi.



Medvedev'in Güney Kore gemisinin batmasının kesin nedeninin ortaya çıkmasına büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, Medvedev'in bu olaya dahil olan taraflara itidal çağrısını yinelediği de vurgulandı.



26 Martta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında batan gemide 46 Güney Koreli denizci ölmüştü.



Uluslararası soruşturma komisyonunun raporunda, Güney Kore savaş gemisinin batmasına Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidonun neden olduğu belirtilmişti.







