-Medvedev yanlısı mini etekli genç kızlar MOSKOVA (A.A) - 02.09.2011 - Rusya'daki genç kızların daha önce Başbakan Vladimir Putin için soyunmasının ardından Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev yanlısı genç kızlar dün okulların açılış gününde liseli öğrenciler gibi giyinerek halka Medvedev hakkında sorular sordu. Kendilerine "Medvedev'in Kızları" adını veren grup, mini etekli öğrenci kıyafetleriyle başkent Moskova'da Kremlin yakınındaki Puşkin Meydanı'nda halkı Medvedev hakkında sınava tabi tuttu. "Medvedev'in Kızları", sorularına doğru yanıt veren başkentlilere ödül olarak çilek verdi. Aynı kızlar grubu Ağustos ayı başında Medvedev'in bira satışına sınırlandırma getirilmesiyle ilgili kararını desteklemek için ücretsiz verdikleri birayı kabul etmeyenler için soyunmuşlardı. Putin'i destekleyen bir grup gazetecilik fakültesi öğrencisi de, Putin'in doğum gününde 12 öğrencinin çıplak fotoğrafının yer aldığı bir takvim bastırmıştı.