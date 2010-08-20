Medvedev votkayı yasaklıyor

T24- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev votkaya savaş açtı. Ülkedeki ölümlerin bir numaralı sorumlusu olarak görülen votkanın gece satışı yasaklandı.



Rus halkı gibi liderlerinin de gündeminden düşmeyen votkanın, 16. yüzyılın ikinci yarısında Korkunç Ivan döneminde üretimi arttırılmış, Gorbaçov, Mayıs 1985’te Sovyetler’de alkol tüketimine karşı kampanya başlatarak votkanın yanı sıra bira ve şarap fiyatlarını yükseltmiş, satışları da kısıtlamıştı. Boris Yeltsin ise herkesin malumu... İktidara gelmesinden bir yıl sonra, votka endüstrisi üzerindeki devlet kısıtlamalarını kaldıran Yeltsin, votkanın aşırı tüketilmesine neden olmuş, düzenlemelerin sıkı tutulmaması nedeniyle binlerce Rus, kaçak ve kalitesiz votkalar yüzünden yaşamını yitirmişti. Bu arada Yeltsin’in votkayı fazla kaçırıp Washington sokaklarında iç çamaşırıyla dolaştığı görüntüler de hafızalara kazınmıştı.



Her ay bir buçuk litre alkol



Ülkenin votkayla ölümcül dansında sahneye çıkan son lider Medvedev oldu. Başkent Moskova’da akşam 22.00 ile sabah 10.00 arası alkol satışı yasaklandı. Votkayla mücadeleye geçen yaz başlayan Medvedev, ülkedeki “devasa” alkol tüketimi karşısında şok olduğunu söyledikten sonra aşırı alkol kullanımında ve kaçak içki ikmalinde caydırıcı olacak önlemler getirmişti. Bu kapsamda Rusya’da bira fiyatlarına ilave tüketim vergisi getirilmiş, en ucuz votka fiyatı 89 rubleye (yaklaşık 4.5 lira) çıkarılmıştı.

Ortalama bir Rus, her ay bir buçuk litre saf alkol tüketiyor. Yılda yarım milyon insanın ölümüne yol açan bu alışkanlığın, nüfus üzerindeki etkisi de büyük.