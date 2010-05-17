Medvedev Ukrayna'da

T24- Ukrayna’da iktidarın değişmesi ve Devlet Başkanlığına, dış politikada Rusya’ya öncelik verilmesini savunan Viktor Yanukoviç’in seçilmesinin ardından iki ülke liderleri yeniden bir araya gelecek.



Liderler geçen ay Ukrayna’nın Harkiv kentinde bir araya gelerek, Rusya’nın Karadeniz donanmasının Ukrayna’nın Sivastopol Limanı’nda bulunan üssünün kullanımıyla ilgili sürenin 25 yıl daha uzatılması, bunun karşılığında Rusya’nın Ukrayna’ya sattığı gazın fiyatını düşürmesi kararlaştırılmıştı.



Medvedev’in bu ziyareti sırasında sınır anlaşması ve birçok başka anlaşmanın imzalanması planlanıyor. Rusya, Ukrayna’ya, iki ülkenin doğal gaz firmaları olan Gazprom ve Neftogaz’ın birleştirilmesini de öneriyor. Ancak ziyaret sırasında bu konuda bir anlaşma imzalanmasının beklenmediği bildirildi.