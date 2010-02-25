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Dünya

Medvedev: SSCB'yi sevmezdim

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, "SSCB'yi sevmezdim..." dedi.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, "SSCB'yi sevmezdim..." dedi.

Fransız "Paris Match" dergisine demeç veren 44 yaşındaki Rus lideri, "SSCB'de doğdum, orada büyüdüm, okudum, ama o dönemin toplumu, ideolojisi ve ilkeleri bana yakın şeyler değildi" diye konuştu.

Medvedev, "Bazı güzel anılarım var, ama başta ekonomi olmak üzere o dönemin değerlerinden söz edersek, o şartlara dönmek istemem" ifadesini kullandı.

1965 doğumlu Medvedev, 1991'de SSCB dağıldığında 26 yaşındaydı. 13 yaş büyük selefi Vladimir Putin ise, 2005'te başkanken yaptığı bir konuşmada SSCB'nin dağılmasını "20. yüzyılın en büyük jeo-politik felaketi" olarak tanımlamıştı.

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