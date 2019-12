-MEDVEDEV PUTİN'E RAKİP OLMAYACAK MOSKOVA (A.A) - 20.06.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, gelecek yıl mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olmak istediğini ancak Başbakan Vladimir Putin'in de aday olması halinde ona karşı yarışmayacağını söyledi. Medvedev, Financial Times gazetesine verdiği ve bugün Rus televizyonları tarafından yayımlanan röportajında, rekabetleri ülkeye zarar vereceği gerekçesiyle Putin ile seçimlerde karşı karşıya gelmeyeceklerini kaydetti. Devlet başkanlığı makamında oturan her insanın ikinci dönem başkanlığı arzu etmesinin son derece doğal olduğunu ifade eden Medvedev, "Ancak bu kararı sadece kendisi için mi alacağı ise ayrı bir konu. Bu o kişinin istediğinden farklı bir durum" dedi. Putin ile karşı karşıya gelmeyi hayal etmenin bile kendisi için son derece zor olduğunu kaydeden Medvedev, "Benim eski arkadaşım ve meslektaşım Vladimir Putin ve ben aynı siyasi gücü temsil ediyoruz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Böylesi bir rekabet Rusya için iyi bir şey olmaz" ifadesini kullandı. Hem Medvedev hem de Putin, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçiminde adaylıkları konusundaki kararı daha sonra açıklayacaklarını belirtmişlerdi. Rusya anayasasına göre aynı kişi en fazla iki dönem üst üste devlet başkanlığı yapabiliyor. Putin, 2008 yılında Medvedev tarafından başbakan olarak atandığı için gelecek yılki seçimde yeniden aday olabilecek. Devlet başkanlığına yeniden adaylığını koyma konusundaki kararını daha sonra açıklayacağını söyleyen Medvedev, Putin ile aralarında rekabet olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Financial Times'a verdiği röportajda ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte çalışmaktan keyif aldığını söyleyen Medvedev, "Size Barack Obama'nın yeniden ABD Başkanı olarak seçilmesini istediğimi çok açık olarak söyleyebilirim" dedi. Suriye'ye karşı BM Güvenlik Konseyi'nden karar çıkartılmasına Moskova'nın kesinlikle karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Medvedev, Suriye hükümetini de protestoculara karşı kullandığı güç yüzünden kınadı.