Medvedev: İzlerken kalbimiz sızladı

T24- Tarihi ziyarette Rumlara açık destek veren Rus lider Medvedev Rum basınına göre, ''Kıbrıs'ın 1974'te cereyan eden ve etkileri bugün bile giderilemeyen trajedisini izlerken kalbimiz sızladı'' ifadesini kullandı . Medvedev sorununun dışardan baskılar olmadan çözülmesinden yana olduklarını da söyledi.





Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Kıbrıs Rum Kesimi'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Rumlar ilk kez bir Rus devlet başkanını ağırlarken, ziyarette iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar 7'si Kıbrıs sorunu olmak üzere ticaret, yatırım ve turizm alanlarını kapsıyor.



Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Fileleftheros gazetesine bir makale yazdı. Bugün çıkan makalesinde ''Kıbrıs'ın 1974'te cereyan eden ve etkileri bugün bile giderilemeyen trajedisini izlerken kalbimiz sızladı'' diye yazan Medvedev, şu görüşlere yer verdi:



''Rusya, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması çabalarına sürekli destek veriyor. Bu çözümün kapsamlı ve bütün Kıbrıslıların çıkarına olmasını istiyoruz. Kıbrıs sorununa dıştan baskılar olmadan, hazır "reçeteler' ve suni takvimler dayatılmadan, toplumlararası görüşmeler yoluyla çözüm bulunmasını sarsılmaz bir şekilde destekliyoruz. Dahası, müzakerelerin tamamlanmasına ilişkin takvim belirlenmesi ve dıştan hakemlik sonuca aykırıdır.''



Medvedev, ''Kıbrıs Cumhuriyeti'' olarak nitelediği Kıbrıs Rum yönetimi için, ''Tescilli dostumuz ve ortağımız oldu, öyle olmaya devam ediyor'' ifadesini kullanarak şöyle devam etti: ''Avrupa Birliği'ne tam üye olarak 'Kıbrıs', Rusya ile AB arsındaki stratejik kalkınma için, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde çok şeyler yapıyor'' ifadesini kullandı.



Güney Kıbrıs ile Rusya'nın uluslararası politikalarının birbiri ile örtüştüğünü dile getiren Medvedev, ''Avrupa güvenliği için yeni sözleşme yapılmasına ilişkin Rus inisiyatifine Rum liderliğinin verdiği desteğe müteşekkiriz'' diye yazdı.



Güney Kıbrıs'ın yatırımlar alanında Rusya'nın en önemli ortaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Dimitriy Medvedev, rakamlara dikkat çekti:



''En büyük 5 yatırımcı arasındadır ve Rusya ekonomisine doğrudan yatırımlar alanındaki hacmiyle birinci sırada bulunuyor. Güney Kıbrıs'ın, küresel ekonomik krize rağmen bu yılın ilk 6 ayında Rusya'ya yaptığı toplam yatırımlar 1 milyar dolar gibi etkileyici bir seviyede ."



Medvedev, ayrıca Rusya'daki üniversitelerde eğitim gören ''Kıbrıslı'' sayısının 3 bin civarında olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile eşinin da bunlar arasında olduğunu, Rusya'da Rumca öğrenmeye ilgi gösterenlerin sayısının da arttığını söyledi.



