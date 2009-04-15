Medvedev, ilk röportajı muhalif gazeteye verdi





Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus basınına ilk röportajını, genellikle Kremlin'i demokrasi ve insan hakları konularında eleştiren muhalif Novaya Gazeta'ya verdi.



Medvedev, röportajında, "Demokrasiyi rehabilite mi etmek istiyorsunuz?" sorusu üzerine, Sovyetler Birliği döneminin "Lenin yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak" sloganını anımsatarak, "Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Demokrasi daha önce vardı, şu anda var ve var olmaya devam edecek" dedi.



Devlet Başkanı Medvedev, röportajın genelinde yurttaşlık hakları, yolsuzlukla mücadele ve hukuk sisteminde reformlar konusuna ağırlık verdi.



Rus siyasi gözlemciler, Medvedev'in Rus basınına ilk demecini Novaya Gazeta'ya vermesinin sembolik önemi olduğunu, kendisini liberal düşüncelere sahip olduğunu gösterme çabasından kaynandığını savunuyor.



Kremlin sözcüsü Natalya Timakova da röportajın gazeteyle dayanışma amacıyla yapıldığını belirterek, "Novaya Gazeta verdiği kayıplardan dolayı büyük acılar yaşayan bir gazete. Devlet Başkanı, verdiği röportajla onlara moral destek vermek istedi. Bu karar, Devlet Başkanının kendi inisiyatifidir" diye konuştu.



Suikast sonucu hayatını kaybeden, Kremlin'in Çeçenistan politikalarını eleştirmesiyle ünlü Rus gazeteci Anna Politskovskaya da Novaya Gazeta'da çalışıyordu.



Arkasında Rus milyarder Aleksandr Lebedev ve SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un bulunduğu gazetenin Anastasya Baburova adlı stajyer muhabiri de bu yıl öldürülmüştü.

