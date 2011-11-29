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Dünya

Medvedev, füze kalkanını faaliyete soktu MOSKOVA (A.A)

29 Kasım 2011 16:36

-Medvedev, füze kalkanını faaliyete soktu MOSKOVA (A.A) - 29.11.2011 - ABD'nin Avrupa'ya kurmayı planladığı füze kalkanının Rusya'nın güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu savunan Rusya, Avrupa sınırındaki Kaliningrad kentindeki füze kalkanı radarını faaliyete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında bulunan ve Rusya ile sınırı bulunmayan Kaliningrad'a bugün yaptığı ziyaret sırasında, kentte Varonej-DM radarının aktif hale getirilmesi talimatı verdi. Medvedev, radarın faaliyete sokulması töreninin ardından subaylara  yönelik yaptığı konuşmada, Kaliningrad'daki füze kalkanı radar istasyonunun faaliyete sokulmasının batı tarafından Rusya'nın NATO füze kalkanının oluşturduğu tehdide karşı vereceği yanıtın "ilk sinyali" olarak ele alınmasını istedi. Batının, Rusya'nın bu sinyalini anlamaması halinde başka savunma araçlarını da bölgeye sevk edeceklerini söyleyen Medvedev, "Eğer başka adımlar atılırsa Moskova bunu kesinlikle göz önünde bulunduracak. Ama her halükarda sözlü açıklamalar artık yeterli değil" diye konuştu. Kaliningrad'daki radar üssünün batılı müttefiklerine karşı olmadığını ve ortak savunma için kullanılabileceğini kaydetti. ABD ve NATO'nun Avrupa'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanının Rusya'nın güvenliğine karşı tehdit oluşturmayacağına dair ikna edici güvence alamadıklarını ifade eden Medvedev, "Kurulan füze kalkanının Rusya'ya karşı olmadığı şeklindeki ifadeler bizi tatmin edemez. Bunlar ne yazık ki çıkarlarımızın korunmasını garanti etmeyen boş sözler" dedi. Rusya, füze kalkanının stratejik kuvvetlerine yönelik tehdit oluşturmayacağına dair ABD ve NATO'dan yazılı güvence istiyor. Bu arada, adı açıklanmayan bir yetkili, bugün faaliyete sokulan füze kalkanının 1 Aralık'ta "göreve hazır olacağını" belirterek, radarın Kuzey Atlantik'ten fırlatılacak füzeleri izlemenin yanı sıra Avrupa'da kurulacak füze kalkanını izleme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Medvedev, 23 Kasım'da yaptığı ABD'nin füze kalkanı planına misilleme amacıyla Kaliningrad'daki radarın faaliyete hazır hale getirilmesi talimatı verdiğini söylemişti.

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