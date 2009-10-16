Medvedev aradı kriz çözüldü

Rusya’da muhalefet partilerinin yerel seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla Duma’yı terk etmesi krizi Medvedev bir telefonuyla çözüldü

Rusya’da muhalefet partilerinin önceki gün Duma’yı terk etmesiyle ortaya atılan, “İktidara ilk kez kararlı bir rest mi çekiliyor? Bazı partiler Duma’dan tamamen çekilmeyi gündeme alabilir mi?” tartışmaları çok kısa sürdü. Yerel seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla tepkili olan muhalif parti liderlerini dün Medvedev telefonla aradı ve muhalefetin direnişi sona erdi.

Turkrus.com'un haberine göre,Putin’in başkanı olduğu iktidardaki Birleşik Rusya’nın hafta sonu yapılan yerel seçimlerin tamamını hileyle kazandığını iddia eden parlamentodaki üç muhalif parti üyeleri dün genel kurulu terk etmişti.

Medvedev ile görüşme talebinde bulunan muhalefete Kremlin’den dün “Gelecek 10 gün içinde program çok dolu, ama birşeyler yapmaya çalışalım” mesajı geldi.

Ayrıca Medvedev Komünistlerin lideri Zyuganov ile milliyetçi lider Jirinovski’yi telefonla arayıp ikna etmeye çalıştı. Medvedev seçim sonuçlarını onaylamıştı, ancak sorununun görüşülmesine karşı olmadığını söyleyip muhalefete diyalog kapısı araladı.

Kremlin’den gelen telefon ve randevu üzerine Jirinovksi boyottan anında vaz geçti, komünistlerin de en geç Pazartesi Duma’ya dönmesi bekleniyor.