Medvedev aradı kriz çözüldü

Rusya’da muhalefet partilerinin yerel seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla Duma’yı terk etmesi krizi Medvedev bir telefonuyla çözüldü
Rusya’da
muhalefet partilerinin önceki gün Duma’yı terk etmesiyle ortaya atılan,
“İktidara ilk kez kararlı bir rest mi çekiliyor? Bazı partiler Duma’dan
tamamen çekilmeyi gündeme alabilir mi?” tartışmaları çok kısa sürdü.
Yerel seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla tepkili olan muhalif parti
liderlerini dün Medvedev telefonla aradı ve muhalefetin direnişi sona
erdi.
Turkrus.com'un haberine göre,Putin’in başkanı olduğu iktidardaki Birleşik Rusya’nın hafta
sonu yapılan yerel seçimlerin tamamını hileyle kazandığını iddia eden
parlamentodaki üç muhalif parti üyeleri dün genel kurulu terk etmişti.
Medvedev
ile görüşme talebinde bulunan muhalefete Kremlin’den dün “Gelecek 10
gün içinde program çok dolu, ama birşeyler yapmaya çalışalım” mesajı
geldi.
Ayrıca Medvedev Komünistlerin lideri Zyuganov ile
milliyetçi lider Jirinovski’yi telefonla arayıp ikna etmeye çalıştı.
Medvedev seçim sonuçlarını onaylamıştı, ancak sorununun görüşülmesine
karşı olmadığını söyleyip muhalefete diyalog kapısı araladı.
Kremlin’den
gelen telefon ve randevu üzerine Jirinovksi boyottan anında vaz geçti,
komünistlerin de en geç Pazartesi Duma’ya dönmesi bekleniyor.