-Medvedev: "Türkiye'nin Rus doğalgazına ihtiyacı var" ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Rus Gazprom Export Başkanı ve Gazprom İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev, Battı Hattı'yla ilgili olarak, Türkiye'nin Rus doğalgazına ihtiyacı olduğunu belirtirken, ''Biz bu gazın 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Türkiye'ye nasıl bir prosedürle ihraç edileceğini, Kasım'da (bu ay) Türk yetkililerle yapacağımız toplantıda kararlaştıracağız'' dedi. Enerji sektör dergilerinden Gas&Power Dergisine konuşan Medvedev, Gazprom'un Avrupa'daki bazı müşterilerine indirim yaptığı şeklinde çıkan haberlerin yanlış olduğunu belirtirken, ''Burada söz konusu olan indirim değil, fiyatların 'spot endeksli' hale getirilmesidir. Bu dalgalı yapı içerisinde fiyatlar düşebilir de artabilir de...'' dedi. Fakat bu Türkiye gibi sübvansiyonun yüksek olduğu pazarlarda uygulanırsa, sübvansiyon nedeniyle fiyatların yüksek kalabileceğine işaret eden Medvedev, spot endeksli fiyat yapısının pazara yanlış sinyallerle duyurulmasının normal olmadığını vurguladı. Rusya Federasyonu'nun, Türkiye doğalgaz piyasasının serbestleşmesi fikrini ilk ve tek destekleyen ülke olduğunu kaydeden Medvedev, ''Çünkü geçtiğimiz yıllarda ne Azerbaycan ne de İran, kontratların özel sektöre devrine izin vermedi. Rusya, bu desteği iki ülke arasındaki işbirliğinin özüne ve geleceğine inandığı için verdi. Tek beklentim ve dileğim, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önümüzdeki dönemde doğalgazın adil fiyatla satışına olanak sağlayan bir piyasa yapısı oluşturulması yönünde'' dedi. BOTAŞ'ın yıllık 6 milyar metreküplük Batı Hattı kontratına ilişkin anlaşmayı sonlandırması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gazprom Export Başkanı, BOTAŞ'ın bu kararını yürürlükteki Doğalgaz Piyasası Kanunu çerçevesinde aldığını düşündüğünü kaydetti. Söz konusu kanun çerçevesinde BOTAŞ'ın Türkiye doğalgaz piyasası pazar payının yüzde 20'ye inmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Medvedev, Türk hükümetinin özel sektörün piyasadaki rolünün daha da artmasını istemesinin olumlu olduğunu söyledi. Gördüğü kadarıyla Türkiye'nin Rus doğalgazına ihtiyacı olduğunu ve bu gazın 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Türkiye'ye nasıl bir prosedürle ihraç edileceğini, kısa bir süre sonra Türk yetkililerle yapacakları toplantıda kararlaştıracaklarını belirten Alexander Medvedev, şunları bildirdi: ''Şu an itibariyle, mevcut ithalatçı şirketlere ilave olarak bir düzine (12 tane) yeni başvuru almış bulunuyoruz. Ancak henüz nasıl bir prosedür uygulayacağımız belli değil. Bu konuyu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ve ekibiyle beraber Kasım ayında (bu ay) yapacağımız toplantıda tartışarak kararlaştıracağız."