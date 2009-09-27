Meditasyon için Hindistan'a gidecekler

Hande Yener 3 yıldır birlikte olduğu Kadir Doğulu ile meditasyon için önümüzde ki ay Hindistan'a gidecek.



Farklılığını her zaman ortaya koyan Hande Yener’in son zamanlarda meditasyona merak sardığı bunun için sevgilisi, aynı zamanda menajeri Kadir Doğulu’yla birlikte Hindistan’a gideceği öğrenildi..



Gecce.com'un haberine göre dünyanın en büyük meditasyon kampı Osho’da kalacağını söyleyen Hande Yener, ‘Yaz çok hareket ve koşuşturmacayla geçti. Kadir ile nereye gidelim diye düşünürken Osho Kampı’nda karar kıldık. 15 gün meditasyon yapıp döneceğiz’ dedi.



