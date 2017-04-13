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Medipol Üniversitesi'nde gerginlik

11 öğrenci gözaltına alındı

13 Nisan 2017 22:14

İstanbul Fatih’te bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde karşıt görüş öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversite yerleşkesine giren polis 11 öğrenciyi gözaltına alındı.

Fatih’te bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde saat 17.30 sıralarında karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada bir anda kavgaya dönüştü.

Polis, ve çevik kuvvet ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle 11 öğrenci gözaltına alındı.

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