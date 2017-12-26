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Spor

Medipol Başakşehir'de ilk yarı raporu 

Beklerden önemli katkı İbrahim ALİOĞLU, İstanbul-DHA Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı

26 Aralık 2017 13:42

Beklerden önemli katkı

İbrahim ALİOĞLU, İstanbul-DHA

Süper Lig\'de ilk yarı geride kaldı. Medipol Başakşehir, ligde ilk yarıyı 36 puanla lider kapattı. Abdullah Avcı\'nın talebeleri, 36 puanı toplarken 31 gol atıp 18 gol yedi. 
SÜRPRİZ GOLCÜ EPUREANU
Medipol Başakşehir\'de Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, 8 golle takımının gol yükünü sırtladı. İstanbul ekibinin savunmacısı Epureanu ise 4 golle takımın en fazla gol atan ikinci oyuncusu olarak dikkat çekti. 
ASİST KRALI VISCA
Başakşehir\'in Bosnalı yıldızı Edin Visca, 17 haftada 7 asist yaparak bu alanda zirveye yerleşti. Visca, 32 kez de şut pası verdi.
BEKLERDEN 7 ASİSTLİK KATKI
Başakşehir\'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, 17 haftada 4 asistlik katkı yaptı. Sezon başında kadroya katılan sol bek Gael Clichy ise 3 kez gol servisi yaptı. 
EMRE VE MOSSORO\'DAN 3\'ER ASİST
Başakşehir\'in oyununu organize eden Emre Belözoğlu ile Mossoro da gollere yaptıkları katkılarla puanların kazanılmasında rol oynadılar. 3 asisti bulunan iki orta sahadan Emre 3 de gol attı. Brezilyalı Mossoro ise iki 17 haftada iki gole imzasını attı. 
EN FAZLA BAŞARILI PAS YAPAN TAKIM
Başakşehir maç başına 468 pas ortalamasıyla ligin en fazla pas isabetli pas yapan takımı olarak öne çıktı.

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