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Spor

Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı

01 Şubat 2021 20:31

Medipol Başakşehir FK, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübü’yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Milli futbolcu Tolga Ciğerci’yi opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli futbolcu Tolga Ciğerci’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tolga CiğerciFenerbahçeMedipol Başakşehir
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