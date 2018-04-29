Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı

Spor Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunu ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu ikinci maçında Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yenerek, play-off turuna kalmaya hak kazandı.

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında Belçika'da oynanan ilk maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı.

Medipol Başakşehir'in gollerini 7'nci dakikada yeni transferleri Emmanuel Adebayor ve 34'üncü dakikada Edin Visca kaydetti.

Medipol Başakşehir, play-off turunda İspanya'nın Sevilla, İtalya'nın Napoli, İngiltere'nin Liverpool, Rusya'nın CSKA Moskova ve Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarından biriyle karşılaşacak.

Kura çekimi Cuma günü yapılacak. Play-off turunda maçlar 15-16 ve 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bu turda elenen takımlar yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Play-off turunu geçmeyi başaran 10 takım ise turnuvaya doğrudan katılan 22 kulüple birlikte gruplarda mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi grup kuraları, 24 Ağustos'ta çekilecek.

Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nin 2016-2017 sezonu şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup turuna doğrudan katılıyor.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir-Club Brugge maçını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Maçın ardından soyunma odasına inen Erdoğan, burada turu atlayan Medipol Başakşehir oyuncularını ve teknik ekibini tebrik etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.