Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ardından (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: \"Adebayor tek başına maçın kaderini değiştirdi\"

\"3\'üncü gol maçın kırılma anıydı\"

\"Milli takım aralarından sonra hep deplasmana gittik\"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının Medipol Başakşehir\'e 5-1 mağlup olduğu maçın ardından 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Başakşehir\'i kutlayarak sözlerine başlayan Tudor, \"Kazanmayı hak ettiler. Bugün Adebayor, tek başına maçın kaderini değiştirdi. Diğer taraftan birçok oyuncum gününde değildi. 3 puan için Başakşehir\'i kutluyorum. Bence bugün maça bakıldığında 5-1 bitecek bir oyun yoktu sahada. Bana göre en büyük sebep Adebayor\'du. Başakşehir bizden daha iyiydi. Tek söylemem gereken, rakibi tebrik etmek. Onlar da bizim sahamıza gelecek. En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak. Elbette bireysel eleştiri yapacağız. Bunları kendi aramızda yapacağız\" dedi.

\"3\'ÜNCÜ GOL MAÇIN KIRILMA ANIYDI\"

Yalnızca bir değişiklik yapması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Tudor, \"Beklentim çift forvetle devam etmekti ve onlardan gol gelmesiydi. Bu yüzden böyle devam ettim. 3\'üncü gol bu maçın kırılma anıydı. 2-0\'a rağmen iyi geldik ama 3\'üncü gol maçın gidişatını belirledi. Tabii ki çok abartılı bir skordu. İlk yarı iki atak iki gol geldi. Ama bir Adebayor faktörü vardı\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIM ARALARINDAN SONRA HEP DEPLASMANA GİTTİK\"

Milli takım aralarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Hırvat çalıştırıcı, \"Milli takım aralarından sonra hep deplasmanlarda oynuyoruz. Bu bir talihsizlik. Bugün ilk 11\'imizde 3-4 oyuncumuz da formda değildi. Ancak burada önemli olan sezon sonu şampiyon olabilmek. ona bakmak gerekiyor. Son 3 hafta şampiyon belli olacak\" ifadelerini kullandı.

Latovlevici tercihi ile ilgili gelen bir soruyu cevaplayan Tudor, \"Her hafta o anki en 11\'imi seçmeye çalışıyorum. Ben de tercihimi Latovlevici\'den yana kullandım\" dedi.

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-Tudor Açıklamalar

Haber-Kamera: Serhan TÜRK - Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)