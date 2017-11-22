UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5\'inci maçında yarın Ludogorets Razgrad ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Bulgaristan\'a gitti.

Atatürk Havalimanı\'ndan Bulgaristan\'ın Sofya kentine giden İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir\'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak kafilede yer almadı.

Ayrıca Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.00\'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Turuncu-Lacivertli ekip TSİ 19.30\'da yapacağı idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak.

Medipol Başakşehir\'in Ludogorets Razgrad karşısına şu muhtemel 11\'le çıkması bekleniyor;

\"Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Mossoro, Vişça, Mevlüt Erdinç.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların havalimanında görüntüleri

- Genel detaylar

HABER - KAMERA: MURAT ÇAKIR - İSTANBUL / DHA