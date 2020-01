Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-1

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çavuş

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caicara, Attmah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu (Dk. 73 Napoleoni), Gökhan İnler, Visca, Kerim Frei, Mossoro (Dk.78 İrfan Can Kahveci), Mehmet Batdal (Dk.73 Mevlüt)

ANTALYASPOR: Ferhat- Celustka, Chico, Angelo, Sakıb Aytac, Fernando, Vainqueur, Maicon, Emra Güral (Dk.60 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Eto\'o (Dk.26 El Kabir-Dk80 Harune)

GOLLER: Dk.53, Dk.90 Epureanu, Dk.81 İrfan Can Kahveci, Dk.82 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Dk.7 Maicon (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Epureanu, Caicara, Kerim Frei (Medipol Başakşehir), Yekta (Antalyaspor)

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor\'u 4-1 mağlup etti.

7\'nci dakikada Vainqueur\'un şutuyla ceza sahası solunda topla buluşan Deniz Kadah\'ın pasında altıpas içinde meşin yuvarlak ile buluşan Maicon\'un vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18\'inci dakikada Visca\'nın ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Mehmet Batdal\'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

25\'inci dakikada Emre Belözoğlu\'nun pasında topla buluşan Visca\'nın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Ferhat müdahale etti. Dönen topu tekrar buluşan Visca\'nın şutunda topa Angelo engel oldu.

Aynı dakikada Emre Belözoğlu\'nun ara pasında topla buluşan Mehmet Batdal\'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

27\'nci dakikada Maicon\'un pasında topla buluşan El Kabir\'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

38\'inci dakikada Caicara\'nın pasında sağ kanatta buluşan Emre Belözoğlu\'nun vuruşunda topa kaleci Ferhat hakim oldu.

40\'ıncı dakikada Sakıb\'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Emre Güral\'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

48\'inci dakikada Mossoro\'nun pasında topla buluşan Visca\'nın ceza yayından vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

53\'üncü dakikada Visca\'nın kullandığı korner atışında topla buluşan Epureanu\'nun vuruşunda meşin yuvarlak Chico\'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

64\'üncü dakikada Kerim Frei\'nin ara pasında topla buluşan Visca, savunmanın arkasına sarkarak kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Visca\'nın sert vuruşunda Ferhat topu uzaklaştırdı.

75\'inci dakikada Mossoro\'nun pasında topla buluşan Mevlüt\'ün ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda Ferhat topu uzaklaştırdı.

81\'inci dakikada Caicara\'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

82\'nci dakikada Visca\'nın ara pasını iyi değerlendiren Mevlüt Erdinç\'in sert vuruşunda meşin yuvarlar ağlarla buluştu: 3-1.

85\'inci dakikada Napoleoni\'nin vuruşunda top Fernando\'dan geri döndü. Dönen topa sahip olan İrfan Can Kahveci\'nin vuruşunda topu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topa Napoleoni\'nin vuruşunda top auta çıktı.

90\'ıncı dakikada Visca\'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde buluşan Epureanu, fileleri havalandırdı: 4-1.

ALEXANDRU EPUREANU KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Medipol Başakşehir\'de Alexandru Epureanu Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.

Antalyaspor maçının 31\'inci dakikasında Emre Güral ile girdiği pozisyonda sert müdahalede bulunan Alexandru Epureanu\'ya hakem Barış Şimşek tarafından sarı kart gösterildi. Epureanu, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştüğü için forma giyemeyecek.

LUCESCU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünden izledi.