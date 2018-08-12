Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçından notlar

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor\'u ağırladı. 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda saat 19.30\'da başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Trabzonspor\'un mavi forması ile çıktığı ligin ilk karşılaşmasında teknik direktör Ünal Karaman takımını şu ilk 11 ile sahaya sürdü: Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onazi, Kucka, Sosa, Abdulkadir, Yusuf, Rodallega.

Medipol Başakşehir yeni sezona evinde merhaba derken, İstanbul ekbinin klasik turuncu formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı\'nın sahaya sürdüğü ilk 11\'de şu isimler yer aldı: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic.

KARAMAN İLE İLK KEZ

Trabzonspor\'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, bordo mavili ekibin başında ilk kez resmi bir mücadele görev aldı.

Karaman, Trabzonspor\'da 2009 ve 2013 yıllarında sportif direktörlük görevinde bulunurken, 2010 tarihinde ise teknik direktör Şenol Güneş\'in birinci yardımcısı olarak görev yaptı.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında oynadığı Medipol Başakşehir mücadelesinin kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri ve Kamil Ahmet Çörekçi\'den yoksun kaldı.

Medipol Başakşehir\'in iki önemli ismi Mossoro ve Arda Turan geçen sezonun 32\'nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldıkları cezadan dolayı bu maçta forma giyemedi. Ayrıca sakatlığı bulunan Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci de kadroda yer almazken sakatlık sürecini atlatan Adebayor ise yedek kulübesinde oturdu.

Öte yandan Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı rotasyona gitti. Takımın iki önemli oyuncusu Mahmut Tekdemir ve Emre Belözoğlu maça yedek kulübesinde başladı.

GEÇEN SEZON BERABERE BİTMİŞTİ

Süper Lig 2017-2018 sezonunun 5\'inci haftasında evinde Trabzonspor\'u ağırlayan Başakşehir rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor\'un gollerini Burak Yılmaz kaydederken, Başakşehir\'in golleri Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç\'ten gelmişti.

İKİ TAKIMIN YENİLERİ SAHADA

Süper Lig\'in yeni sezonuna şampiyonluk iddiasıyla giren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir\'in yeni transferleri de sezonun ilk mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı. Geçen sezonu Akhisaspor\'da geçiren ve bonservissiz bir şekilde İstanbul ekibine katılan Soner Aydoğdu ve Köln\'den transfer edilen orta saha oyuncusu Milos Jojic, Başakşehir\'in ilk 11\'inde yer aldı.

Kadrosunda büyük bir değişime giden ve defans hattını yenileyen Trabzonspor\'da Fransız ekibi Lorient\'den transfer edilen stoper Zargo Toure ilk kez resmi bir maçta bordo mavili formayı giyerken, İran\'ın İstiklal kulübünden gelen defans oyuncusu Majid Hosseini de yedek kulübesinde yer aldı. Karadeniz temsilcisinin bir diğer İranlı futbolcusu Vahid Amiri ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR\'DAN \"ÜLKEMİZ İÇİN EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE\" PANKARTI

Trabzonsporlu futbolcular Medipol Başakşehir ile oynanacak maç öncesi ısınmaya, \"Ülkemiz için el ele, gönül gönüle\" pankartı ile çıktı.

Öte yandan maçın hakemi Fırat Aydınus\'un en önde çıktığı seremonide iki takım sahaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan \"Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nda Tüm Takımlarına Başarılar Dileriz\" pankartıyla çıktı.