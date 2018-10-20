Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından notlar

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kayserispor\'u 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda konuk etti. Saat 16.00\'da başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Süper Lig\'de geçtiğimiz 8 haftada 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2\'nci sırada yer alırken, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetli Kayserispor ise 9 puana sahip ve 14\'üncü sırada. Uzun bir aranın ardından cezasını tamamlayan Arda Turan\'ın takıma dönmesiyle hücumda alternatifi artan Abdullah Avcı; Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem\'in yokluğunda Kayserispor maçında kaleyi yine Mert Günok\'a teslim etti. Savunmanın sağında Caiçara\'ya görev veren Avcı, stoperde Epureanu ve Da Costa, sol bekte ise Clichy\'ye forma verdi. Savunmanın önünde Mahmut ve İrfan yer alırken, kanatlarda Visca ve Elia, forvet arkasında Mossoro forma giydi. Forvette ise Adebayor görev aldı.

KAYSERİSPOR\'DA EKSİK OYUNCULAR CAN SIKIYOR

Kayserispor\'da ise birçok oyuncusundan faydalanamadı. Yedek kulübesinde de sadece 5 oyuncusu bulunan sarı kırmızılılarda Gyan, Deniz Türüç ve Şamil Çinaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, cezalı durumda olan Rajko Rotman da İstanbul deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Medipol Başakşehir deplasmanına önemli eksiklerle gelen Ertuğrul Sağlam\'ın ekibi Kayserispor mücadeleye şu 11 ile başladı: Lung, Lopes, Levent, Kana Biyik, Atila, Mensah, Sapunaru, Bilal, Chery, Varela, Umut.

ARDA TURAN KADROYA DÖNDÜ

Medipol Başakşehir\'in yıldız futbolcusu Arda Turan, geçtiğimiz sezonda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle başlayan 10 maçlık cezasını tamamladı ve maça yedek kulübesinde başladı.