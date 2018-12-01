Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Medipol Başakşehir\'i 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın mensuplarının karşısına çıktı.

Lider takımı yenmenin keyfini yaşadıklarını kaydeden Hakan Keleş şöyle konuştu: \"Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Rakibimiz, ligin en iyi organize olan takımlarından biri. Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik.Taktiksel değerlendirmeyi iyi yaptık. Oyuncular da buna bağlı kalınca, kazanmayı bildik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takımız. Sonuçta ligde herkes herkesi yeniyor. Kolay rakip diye bir şey yok. Elimizden geldiğince çok çalışıyor, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Gereken yerleri düzeltince, bu sonuca yansıyor. 7 puanı almasaydık kötü duruma düşecektik. Şu an biraz rahatladık. İçerde iki maçımız var. Onları da alırsak iyice rahatlamış oluruz.\"

AVCI: \"RAKİBİ TEBRİK EDERİZ, İYİ MÜCADELE ETTİLER\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise şu ifadeleri kullandı: \"Rakibimiz tam bir geçiş takımı. Ligin en fazla isabetli orta yapan, ikinci bölge savunmasını iyi yapan bir takım. Savunma güvenliğini alıp, saha paylaşımını doğru yapmalıydık. İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık. Bu oyunlar hep bize karşı çıkacak, ikinci bölge şiddetli savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan takımlar olacak. İkinci yarı rakip topun peşinde koşmaktan yoruldu ama ön kenar oyuncularımızın oyunun boyunu genişletmesi gerekiyordu. Pasın şiddetini doğru kullanmalıydık. 70 dakika top oyunda kalmış, yüzde 70 topa sahip olmuşuz, bunların çok olması bir şey ifade etmez. Gol de atsak, kazansak da yine bunları söyleyecektim. Rakibi tebrik ederiz, iyi mücadele ettiler. Sabırla taktik disipline doğru uyamadğımız için, duygular karışınca bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız. Çünkü duygumuz da üst seviyede değildi. Oyun planlarının biraz dışında hareket ettik. Bu tür oyunlarla çok karşılaşacağız. Bir sonraki hafta bunlara bakacağız. Savunma güvenliğinde ikinci yarıda sonlara doğru bir geçiş pozisyonu verdik. Bireysel oyuncu üzerinden değil, bugün 11 parçanın dağılımının doğru olmadığını düşünüyoruz. Nasıl stoper arasında koşu yaparak gol attıysa, bu bizim planlarımızdan bir tanesiydi.\"

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