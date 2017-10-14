Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: \"Yoğun haftaya girerken, galibiyet önemliydi\"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: \"Maçın hakkı beraberlikti\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Teknik adam şunları söyledi;

\"Antrenmanlarda oyuncularımız çok hırslıydı. Bugün de oyun öyle başladı. Maç öncesi yaptığımız tespitlerde ligin geçiş oyunlarını iyi oynayan, Vagner Love gibi oyunculara sahip olduğunu, ön tarafının 15 gol attığını biliyorduk. Set oyununu iyi oynamamız gerekiyordu. Oyun da öyle başladı. 1. saniyede golü bulabilirdik. Emre\'nin attığı golle geri düştük. Son haftalarda bu kadar topa sahip olup, bu kadar pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. 1-1 iken kaptan sakatlandı. Golü bulduk. Alanyaspor en az savunma yapan takımlardan biri. Bizim oynadığımız maçlarda 60, 62 dakika oyunda kalıyor. Bugün de 61 dakika oyunda kaldı. Oyunu koparmamız gereken durumlarda 22 tane top kaybı yaptık. 14 şut attık. Göztepe\'nin ardından Alanyaspor\'u da yenmek önemliydi. Yoğun haftaya girerken bu galibiyet önemliydi. Takım iyi oynadı. Adebayor iyi oynadı. Alanyaspor başarılar diliyorum.\"

Sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu\'nun son durumu ile ilgili olarak Avcı, \"Spazm gibi duruyor. Çok önemli bir şey değil. Pazartesi ya da salı günü belli olur\" dedi.

AYTEMİZ ALANYASPOR CEPHESİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise, \"Başakşehir\'i tebrik ederim. Maça iyi başladık. 1-0 öne geçtik. Bireysel iki hata yaparak geri düştük. Ofansif bir oyun oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Beraberlikte çıkarabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti\" şeklinde konuştu.

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA