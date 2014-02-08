Medine'de Türklerin kaldığı otelde yangın; 17 ölü, 130 yaralı!

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde ki bir otelde çıkan yangında karbon monoksitten zehirlenen en az 17 kişi öldü, en az 130 kişi de hastaneye kaldırdı. Medine Valiği’nin açıklamasına göre 700 yatak kapasiteli İşrak el Medine Oteli’nin alt katlarında dün öğleden sonra TSİ 13.33’te yangın çıktı.

Yangın dumanı üst katlardaki odaları da sarınca çok sayıda otel müşterisi, otelin terasına çıkarak yardım bekledi. Medine valiliği oteldekilerin tahliyesi için itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir helikopteri de seferber etti. Otel çevresinde toplanan kalabalık, kurtarma ve söndürme çalışmalarının gecikmesine neden olurken, yangın ancak TSİ 16’da kontrol altına alınabildi. ilk bulgular yangına bakım çalışmaları sırasında meydana gelen bir elektrik kontağı yol açtı.

Türkler olabilir

Medine Valiliği, yangında ölenlerin kimliğini açıklamadı. Bazı Arap haber siteleri yangında ölenlerin çoğunluğunun Mısır devlet televizyonu yangında 15 Mısır vatandaşının öldüğünü ileri sürdü ancak bu resmi rakamlarca doğrulanmadı. Mısır’ın Cidde’deki Konsolosu Adil el-Ulfi yangında hayatını kaybedenlerin arasında 4 Mısırlı’nın olduğunu söyledi.

Arabnews internet habersitesi ise görü tanıklarına dayandırdığı haberinde, ölenlerin arasında Türkler’in de bulunduğunu yazdı ancak ölenlerin sayısı ve kimliği hakkında bilgi vermedi. İşrak el Medine Oteli, genelilkle Mısır, Fas ve Türkiye’den gelen Hacı adayları ile umre ziyaretine gidenlerin kaldığı biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ölen ve yaralılar arasında Türk vatandaşı olup olmadığını araştırıyor. Diyanet’in Medine sorumlusu Nevzat Ünal, yangının ardından “ekipleriyle birlikte tüm hastanelerde araştırma başlattıklarını” söyledi. Ünal, hastanelerde yaptıkları araştırmalar sırasında Mikat’a 10, Ensar’a 4, Melik Fahd Hastanesine ise 3 naaşın ulaştığını söyledi. Ünal’ın tespitlerine göre, ölenlerden bazıları Mısır ve Hindistan uyruklu.