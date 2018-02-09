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Medya

Mediha Olgun ile Sözcü'nün yolları ayrıldı: Çok teşekkür ediyorum beni çıkardıkları için

Olgun, Sözcü'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 120 gün tutuklu kalmıştı

09 Şubat 2018 18:05

Mediha Olgun, haber müdürlüğü görevini yürüttüğü Sozcu.com.tr ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Olgun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum beni çıkardıkları için" ifadesini kullandı. 

Olgun, şunları kaydetti:

"Kendi fotoğrafımla paylaşmak istedim o nedenle bir öncekini sildim. Sözcü ile yollarımız ayrıldı. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum beni çıkardıkları için. Allah razı olsun. Ayrıca arayıp soran herkese teşekkürler."

Ne olmuştu?

Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ve Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan "FETÖ" soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. 120 gün cezaevinde kalan Olgun, 22 Eylül 2017'de tahliye edilmişti.

Olgun'un tahliyesi sonrası Sözcü yazarı Necati Doğru, 4 Ekim 2017'de Olgun'un, "kendisine sahip çıkan yazıları nedeniyle" telefonla Türkiye yazarları Cem Küçük ile Fuat Uğur'u aradığını iddia etmiş, şunları kaydetmişti:

"Hapisteyken onu savunan gazeteciler (Rahmi Turan-Emin Çölaşan-Bekir Coşkun-Uğur DündarYılmaz Özdil-Soner Yalçın) yerine Fuat Uğur ile Cem Küçük'e teşekkür telefonu etti. Şimdi bu kalemler Mediha Olgun üzerinden Sözcü'ye kara çalacak bir yeni zemin yaratmaya çalışıyorlar"

Mediha Olgun kimdir?

Mediha Olgun, Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlenen kanlı baskına tanıklık eden gazetecilerden biriydi. İsrail tarafından esir alındı, psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldı. Türkiye'ye döndükten sonra o günleri anlattığı Mavi Marmara'da Neler Oldu isimli bir kitap yazdı.

Sabah Gazetesi'nde yayınlanan Kadının Şiddetle İmtihanı adlı yazı dizisiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü alan Mediha Olgun ayrıca Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nce düzenlenen Uğur Mumcu Ödülleri'nde yılın basın ödülünün sahibi olmuştu. 

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