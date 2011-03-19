-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 89 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 96 TRABZON (A.A) - 19.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Medical Park Trabzonspor, Beşiktaş Cola Turka'ya 96-89 yenildi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 2. dakikasını Medical Park Trabzonspor, 5-4 önde geçti. Chatman ve Ogilvy'in sayılarıyla 12-1'lik bir seri yakalayan Beşiktaş Cola Turka, rakibi karşısında öne geçtikten sonra 7. dakikada farkı 6 sayıya (10-16) çıkardı. Ancak Medical Park Trabzonspor, Milosovic'in basketleriyle ilk periyodu 23-21 önde kapamayı başardı. Medical Park Trabzonspor, ilk yarı sonundaki dış atışlarını ikinci periyotta sürdürerek rakibine bu periyotta zor anlar yaşattı. Periyoda Milosevic'in üçlüğü ile başlayan ev sahibi takım, Snow ve Obasohan'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı 10 sayıya (41-31) çıkardı. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, Bekir ve Chatman ile tutunmaya çalışan rakibi karşısında ilk yarıyı 13 sayı farkla (55-42) önde kapamayı başardı. Medical Park Trabzonspor, ilk yarıda 9 dış atıştan sayı bulurken, Beşiktaş Cola Turka ise 1 kez 3 sayılık basket buldu. İkinci yarıda rakibinin top kayıplarını değerlendirerek etkili olan Beşiktaş Cola Turka, dış atışlarla da etkili olunca aradaki farkı kapayarak öne geçmeyi başardı. 24. dakikada üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya (59-58) indiren konuk takım, aynı dakika içinde Ignersky'in üç sayılık atışıyla 61-59 üstünlük sağladı. Ali Karadeniz ile sayılar bulan rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Beşiktaş Cola Turka, üçüncü periyodu 73-70 önde tamamladı. Son periyoda da iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, Ogilvy ve Chatman'in sayılarıyla 33. dakikayı 79-70 önde geçti. Bu dakikadan sonra taraftarının da desteğiyle dirençli bir savunma yapan Medical Park Trabzonspor, Cakic ve Caner'in üç sayılık basketleriyle farkı 37. dakikada 2 sayıya (83-85) indirmeyi başardı. Ancak rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Beşiktaş Cola Turka, Kemp ve Chatman'in sayılarıyla tekrar farkı açarak maçtan 96-89 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ise 23 sayı ile Medical Park Trabzonspor'dan Ali Karadeniz oldu. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Erşan Kartal xxx, Yener Yılmaz xxx, Ali Şakacı xxx Medical Park Trabzonspor: Rasic x, Ali Karadeniz xxx 23, Ersin xx 1, Cakic xx 11, Snow xx 16, Milosevic xx 16, Hadi x 5, Caner x 3, Obasohan xx 14, Beşiktaş Cola Turka: Serkan Erdoğan xxx 12, Kemp xxx 15, Chatman xxx 18, Cevher xx 9, Ogilvy xxx 15, Likholitov x 4, Bekir xx 7, Mustafa x 2, Cüneyt x, Hüseyin x, Ignerski xxx 14 1. Periyot: 23-21 Devre: 55-42 3. Periyot: 70-73 Beş Faul: 37.19 Cakic (Medical Park Trabzonspor)