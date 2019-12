-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 84 - TOFAŞ: 81 TRABZON (A.A) - 23.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nin yeni ekibi Medical Park Trabzonspor, TOFAŞ'ı 84-81 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya seyirci desteğiyle iyi başlayan Medical Park Trabzonspor, 8. dakikada farkı 10 sayıya kadar (19-9) çıkardı. Ancak toparlanan TOFAŞ, farkı kapattı ve ilk periyot 20-18 evsahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyota hızlı başlayan TOFAŞ, 20-20 beraberliği yakaladıktan sonra 12. dakikada 23-22'lik skorla öne geçti. Çekişmeli geçen bu periyotun ilk bölümünün ardından Ali Karadeniz ve Ersin'in sayılarıyla 16. dakikada 31-30 öne geçerek oyundaki üstünlüğü tekrar eline alan Medical Park Trabzonspor, devreyi de 42-36 önde kapamayı başardı. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda özellikle Rowe'nin sayılarıyla oyunda tutunmaya çalışan rakibine üstünlüğü vermeyen Karadeniz ekibi, 24. dakikayı 52-42 önde geçti. Karşılaşmanın ilk periyotunda 17 sayı atarak en skorer oyuncu olan Ali Karadeniz'in de bu dakikadan sonra devreye girmesi ve İlker'in dış atışlarıyla oyundaki etkinliğini sürdüren bordo-mavililer, 28. dakikada 62-51'lik skorla farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Medical Park Trabzonspor, üçüncü periyotu da 64-56 önde kapadı. Maçın son periyotunda etkili olan ve bitime 53 saniye kala Rowe'nin basketiyle durumu 82-81 yaparak farkı 1 sayıya indiren TOFAŞ, 10 saniye kala Can Özcan ile üç sayılık atışı değerlendiremeyerek öne geçme fırsatını kullanamadı. Daha sonra Rowe'nin faulu sonrası kazanılan iki serbest atışı İlker ile değerlendiren Medical Park Trabzonspor, karşılaşmadan 84-81 galip ayrıldı. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Zafer Yılmaz xxx, Alper Altuğ Köelerli xxx Medical Park Trabzonspor: Rasiç xxx 7, Ali Karadeniz xxx 25, Ersin xxx 14, Obasohan xxx 10, Jamison xxx 13, Caner xx, Hakan xx 4, Snow xx 4, Mutlu x, İlker xx 7 TOFAŞ: Rowe xxx 22, Nichols xx 16, İnanç x 2, Ruzic xx 12, İlkan xx 7, Can Özcan x, Onur x 4, Osman Orçun xx 11, Can Altintiğ xx 7 1. Periyot: 20-18 Devre: 42-36 3. Periyot: 64-56 5 Faulle Çıkanlar: 35.30 Snow (Medical Park Trabzonspor), 39.30 İlkan (TOFAŞ)