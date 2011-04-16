-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 82 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 86 TRABZON (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Medical Park Trabzonspor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 86-82 yenildi. Karşılaşmaya Henderson'un basketleriyle etkili başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5. dakikayı 9-6 önde geçti. Daha sonra oyunda üstünlüğünü kuran ve dış atışlarda da etkili olan Medical Park Trabzonspor, özellikle Milosevic ve Ali Karadeniz'in sayılarıyla ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta Obasohan ve Milosevic'in basketleriyle 12. dakikada farkı 10 sayıya (28-18) çıkaran Medical Park Trabzonspor, Prince ve Henderson ile farkı kapatmaya çalışan rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek ilk yarıyı 44-40 önde kapadı. Üçüncü periyoda iyi başlayarak Henderson ile basketler bulan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24. dakikada Christopher'in basketiyle 48-48 eşitliği sağladı. Ancak bu dakikadan sonra toparlanan ve pota altında etkili olan Medical Park Trabzonspor, Ali Karadeniz ve Obasohan'ın basketleriyle 28. dakikada skoru 63-52 yaparak farkı 11 sayıya çıkarırken, periyodu da 68-61 üstün tamamladı. Son periyotta Christopher'in art arda basketleriyle 35. dakikada durumu 72-72 yaparak tekrar eşitliği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 36. dakikada Prince'nin sayısıyla 74-72 öne geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, son 2 dakikaya 81-74 önde girmesine karşın, Obasohan ile art arda sayılar bulan Medical Park Trabzonspor, maçın bitimine 29 salise kala farkı 1 sayıya kadar (82-83) indirdi. Ancak konuk takım Muratcan ile 3 sayılık basket bularak maçtan 86-82 galibiyetle ayrılmayı başardı. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx, Yücel Çilingir xxx Medical Park Trabzonspor: Milosevic xx 13, Ali Karadeniz xxx 26, Ersin x 8, Cakic x 6, Obasohan xxx 24, İlker x, Hadi x 5 Antalya Büyükşehir Belediyespor: Murat Can xxx 12, Prince xxx 12, Christopher xxx 9, Henderson xxx 28, Polat xxx 19, Gökper x 2, Erdinç x 4 1.Periyot: 23-16 Devre: 44-40 3. Periyot: 68-61 5 Faulle çıkanlar: 37.28 Milosevic (Medical Park Trabzonspor) 38.11 Prince (Antalya Büyükşehir Belediyesi)