-MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 62 - BANVİT: 73 TRABZON (A.A) - 29.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Medical Park Trabzonspor kendi sahasında Banvit'e 62-73 yenildi. Karşılaşmaya Bora'nın etkili oyunuyla başlayan Banvit ilk iki dakikada 8-0'lık bir seri yakaladı. Bunun üzerine Medical Park Trabzonspor Teknik Direktörü Dragan Sakota mola almak zorunda kaldı. Mola sonrası da Banvit'in üstünlüğü devam ederken, karşılaşmanın 6. dakikasında 17-2 üstünlüğe ulaştı. Medical Park Trabzonspor'da Ali Karadeniz ve Racic 3'lük atışlarıyla dengeyi kurmaya çalışırken, Banvitli oyuncular buna karşılık vererek aradaki farkın kapanmamasını sağladı. İlk periyot 25-10 Banvit'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyota etkili başlayan Medical Park Trabzonspor, Ali Karadeniz'in basketleriyle 16. dakika içinde farkı 9'a kadar düşürdü. Fakat bu dakikanın ardından devrenin son dakikasına kadar sayı üretmekte zorlanan bordo-mavili ekip, devreyi 27-41 yenik kapattı. İlk devrede Banvit 11-0'lık seri yakalarken, Medical Park Trabzonspor ile 7-0'lık bir seri yakalayabildi. İlk yarının en skorerleri ise 13 sayı ile Ali Karadeniz ve 11 sayıyla Barış Ermiş oldu. İkinci yarıya da etkili bir oyunla başlayan Banvit Barış Ermmiş'in basketleriyle aradaki farkı açtı. Üçüncü periyot ise Banvit takımının üstünlüğüyle 41-58 sona erdi. Son periyotta Snow ile dış atışları zorlayan Medical Park Trabzonspor bunda da etkili olamayınca aradaki farkın artmasına engel olamadı. Karşılaşma Banvit'in 62-73 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Medical Park Trabzonspor'da 18 sayı atan Ali Karadeniz oldu. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Halil Baldemir xxx, Ziya Özorhon xxx Medical Park Trabzonspor: Rasic xxx (11), Ali Karadeniz xx (18), Ersin xx (7), Obasohan x (2), Hadi x (3), Caner x, Cakic x (5), Snow xxx (16), Serhat x Banvit: Barış xxx (15), Davis xxx (12), Simmons xx (8), Graves xx (4), Bora xxx (9), İbrahim xx, Mutlu xx (3), Yiğitcan xx (3), Golubovic xx (6), Williams xxx (13), İzzet xx 1.Periyot: 10-25 Devre: 27-41 3. Periyot: 41-58