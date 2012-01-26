-Medical Park Antalyaspor'da transfer ANTALYA (A.A) - 26.01.2012 - Medical Park Antalyaspor, Slavia Prag'dan Çek futbolcu Petr Janda ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini 3,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki orta saha futbolcusu Janda, 3 yıl önce turist olarak Antalya'ya geldiğini ve kente hayran kaldığını anlattı. Antalya'nın Avrupa'da önemli bir marka şehir olduğunu dile getiren Janda, Antalyaspor'dan transfer teklifi geldiğinde çok heyecanlandığını kaydetti. Transfer görüşmeleri için Antalya'ya geldiğinde şehri gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Janda, ''Şehirden çok etkilendim. Olağanüstü. Bir çok Türk takımından ve Avrupa'daki kulüplerden transfer teklifi olmasına rağmen, tesislerden ve şehirden çok etkilendiğim için Antalyaspor'da forma giymeye karar verdim'' dedi. Kısa sürede Türkçe öğrenmeyi hedeflediğini anlatan Janda, Antalyaspor'un sportif hedeflerine katkı sağlamak üzere elinden geleni yapacağını kaydetti. Janda, ''Antalyaspor'un Avrupa'da futbol oynaması konusunda bütün bilgimi, tecrübemi ve enerjimi ortaya koyacağım. Buradaki performansım ile Milli Takım'da oynamayı hedefliyorum'' diye konuştu. Törende Antalyaspor forması giyen Janda, formasının arkasına lakabı olan ''Pedro'' ismini özellikle yazdırdığını ve taraftarların da kendisini bu isimle çağırmasını istediğini söyledi. Janda, Antalyaspor taraftarı ile buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı. Medical Park Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yıldırım ise teknik ekibin uzun incelemelerinin ardından Janda ile 3,5 yıllığına anlaştıklarını anlattı. Janda'nın teknik kapasitesinin oldukça yüksek olduğuna değinen Yıldırım, Janda'nın Antalyapor ile önemli başarılara imza atacağını ve takıma uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını dile getirdi.