Medical Park Antalyaspor: 3 - Galatasaray: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında Medical Park Antalyaspor Galatasaray'ı konuk etti

Galatasaray, Bülent Ünder yönetimindeki ilk maçında Medical Park Antalyaspor´a konuk oldu.1. dakikada Necati’nin pasından sağ kanatta topla buluşan Kerem’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk’ta kaldı.2. dakikada Arda’nın kafa vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Kewell’in vuruşunda top kaleci Ömer’de kaldı10. dakikada Arda’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Servet, topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı18. dakikada Kerem’in ara pasında topla birlikte ceza sahasına giren Tita’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.19. dakikada Cana’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu’nun yerden vuruşuna defans oyuncusu Deniz’in müdahalesinin ardından kaleci Ömer topu kornere çeldi.28. dakikada Erkan’ın sağ kanattan ortasında Galatasaraylı defans oyuncularından seken top arka direkte Tita’nın önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Tita’nın vuruşunda top auta çıktı.31. dakikada Tita’nın korner vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Erkan’ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-038. dakikada Kerem’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Necati’nin vuruşunda top Ufuk’tan döndü. Dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medical Park Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cana’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ömer’de kaldı.57. dakikada Kerem’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, kaleci Ufuk’u geçtikten sonra pozisyonunu kaybedince topu penaltı noktası üzerindeki Kerem’e çıkarttı. Kerem’in vuruşunda top defansa çarptı. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular uzaklaştırdı.58. dakikada Serkan Kurtuluş, kaleci Ufuk’a geri pas vermek istedi. Pasın kısa kalması sonucu topla buluşarak kaleci ile karşı karşıya kalan Necati, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-068. dakikada Uğur’un sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.69. dakikada Necati’nin ara pasında topla buluşan Ali Zitouni, kaleci Ufuk’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda Necati topu filelere gönderdi: 3-083. dakikada Kewell’in ortasında topa iyi yükselen Servet’in vuruşunda top kaleci Ömer’de kaldı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Medical Park Antalyaspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.İnternet geyiklerihurriyet.com.tr4 Nisan 2011Tarihinin en kötü sezonunu geçiren G.Saray son olarak MP Antalyaspor'a 3-0 yenilince taraftarlar çileden çıktı.Sarı-kırmızılı taraftarlar internet sitelerinde takımlarını yerden yere vururken, tepkilerini de çoğu zaman esprili bir şekilde dile getiriyorlar. İşte sosyal paylaşım sitelerinde ve taraftar forumlarında dolaşan tepkilerden bazıları:- Almadığımız tek kupa Bank Asya kupasıydı. Onu da yaşatacak bunlar !!!- Birkaç mağlubiyet daha alırsak bizim topçuları İstinye Park'a almazlar. Mecburen küme düşüp Metro City'ye giderler.- Puan tablosuna bakmak istemiyorum. Sadece bir-iki kişi değil tüm camia sorumlu. Kimse kendini ayırmasın. Taraftarlar dahil.- Frank Rijkaard "Üçüncü olmak başarı" derken, "Hemen kovun gitsin, G.Saray'ın büyüklüğünü bilmiyor" dendi. G.Saray bugün 13. sırada- Antalya'dan yeni desibel rekoru sesleri gelmeye devam ediyor..- 3-0'dan sonra spor basını: "Bunu da yaz Arda !"- GS taraftarı "Yönetim istifa" diye bağıramıyor çünkü ortada yönetim yok.- Avrupa'ya mı gidecekti? Bitmiş zaten herşey, kanser olmuş hastaya 'hadi kalk tatile gidelim' diyorsun. Yok artık yapmayın ya.- Şu GS neden hala paf takımdan adamları serpiştirmiyor araya? M.Sarp, Baris, o, bu ne yapabilir şu noktada? Gençlerde en azından hırs vardır..- Spor yazarı olsam Arda'ya cevaben bir el işareti yapmıştım şimdi...- Hadi ben maç izlerken koltukta uyuyakalıyorum.. Peki ya GS Yönetimi? Ayakta uyuyor ayakta!!!- Hadi beyler! Ufak ufak kendinize yeni kulüpler bulun.. Hadi Polat! Kendine yeni bir eğlence bul..Toz kaldırmadan, kenardan kenardan..- Galatasaraylılar niye üzülüyor ki? Geçen sene Bursa adına kendileri şampiyon olmuş gibi sevinmişlerdi. Bu sene de Trabzon için sevinirler...- GS'li tüm futbolcular önümüzdeki yıl başka takımlarla anlaşmış havasındalar. Olabilir mi böyle bir şey ???- Bu Cimbom kesin Bank Asya'dan para alıyor. Adamlar istese her hafta bu kadar reklam yapamazlar..- Galatasaray o kadar kötü ki bu sene Fenerbahçe son maçta kendi kalesine gol atıp şampiyonluğu kaybetse bile Galatasaraylıları kesmez...Önceki HaberSonraki Habertwitterbenim sayfame-postaarşive ekleyazdırYorumlarınızı Yazınız { Bu haber hakkında henüz yorum yok }Yorum Yaz ADnet