-Medical Park Antalyaspor: 1 - Mersin İdmanyurdu: 2 ANTALYA (A.A) - 21.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'na 2-1 yenildi. 48. dakika Ali Tandoğan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topa iyi yükselen Uğur İnceman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 63. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Tandoğan'ın ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Ali Turan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı. 70. dakikada Mehmet Eren'in pasında ceza sahası dışında topa bekletmeden vuran Emrah'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 75. dakikada hızlı gelişen Medical Park Antalyaspor atağında, Necati Ateş'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Eren'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından oyun alanının dışına gitti. 87. dakikada Ben Yahia'nın korner atışında arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Beto'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-2 90. dakikada Ali Tandoğan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Necati'nin kafa vuruşu sonuç getirmedi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Mersin İdmanyurdu sahadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xxx, Serkan Olguncan xxx Medical Park Antalyaspor: Ömer xx, Ali Tandoğan xx, Ali Turan xx, Deniz x, Minev x, Musa Aydın x (Dk. 66 Ali Zitouni x), Kerem x (Dk. 80 İbrahim x), Uğur xx, Sedat x (Dk. 46 Emrah xx), Mehmet Eren x, Necati Ateş x Mersin İdmanyurdu: Hakan Arıkan xx, Boumi xxx, Mustafa Keçeli xxx, İlhan xx, İbrahim Kaş xx, Moritz xx (Dk. 85 Mehmet x), Zurita xxx, Hakan Bayraktar xx (Dk. 61 Ben Yahia xx), Ozokwo xxx, Amoah xx (Dk. 61 Beto xxx), Mert Nobre xx Goller: Dk. 48 Uğur İnceman (Medical Park Antalyaspor), Dk. 21 Minev (kendi kalesine), Dk. 87 Beto (Mersin İdmanyurdu), Sarı kartlar: Dk. 30 Sedat, Dk. 73 Uğur İnceman, Dk. 79 Ali Zitouni, Dk. 87 Necati Ateş, Dk. 90 Ali Tandoğan (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45 Moritz, Dk. 52 Nobre, Dk. 78 İbrahim Kaş, Dk. 88 Mehmet (Mersin İdmanyurdu)