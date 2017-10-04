'Medeni Yıldırım davası'nda beraat kararı bozuldu

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü\'nde, 4 yıl önce bir grubun kalekol yapımını gerekçe göstererek yaptığı protesto gösterisi sırasında Medeni Yıldırım\'ın vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan asker Adem Çiftçi\'ye verilen beraat kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Dava, Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülecek.

Lice\'nin Kayacık Köyü\'nde 28 Haziran 2013\'te, kalekol yapımına karşı çıkan grubun protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarda Medeni Yıldırım\'ın öldürülmesi ve 8 kişinin yaralanması ile ilgili tutuksuz yargılanan ve \'Haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme\' suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen 23 yaşındaki er Adem Çifti, son duruşmada beraat etmişti.

Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği karardan sonra Yıldırım Ailesi\'nin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, davada eksik soruşturma yürütüldüğü, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Baydemir\'in temyiz talebini inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1\'inci Ceza Dairesi, 15 Eylül’de oy birliğiyle verdiği kararla, istinaf talebini yerinde buldu. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin sanık er Adem Çiftçi hakkında verdiği beraat kararını, \'Yargılamada eksik inceleme ve değerlendirme yapıldığı\' ve \'Delillerin eksik toplandığı\' gerekçesiyle bozdu.

Bozma kararını değerlendiren Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Medeni Yıldırım soruşturmasının başından beri yetersiz bir soruşturma olduğunu, sanık olarak ifadesi alınması gereken şüphelilerin, tanık olarak ifadesi alınmasının bile başından beri bu dosyanın rütbesiz bir iki askerin üzerine yıkılarak kapatılmak istendiği yönünde bir çabayı gösterdiğini söyledi. Baydemir, Bölge Adliye Mahkemesi\'nin gerekçeli istinaf dilekçelerindeki bütün taleplerini yerinde görerek kararı bozduğunu ve dosyayı yeniden yargılama için Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdiğini kaydetti.



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