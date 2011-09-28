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Mecnun'un Leyla'sı kovuldu!

'Leyla ile Mecnun' dizisinin setinde rol arkadaşı Ushan Çakır'dan dayak yiyen Ezgi Asaroğlu diziden kovulduğunu doğruladı.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - 'Leyla ile Mecnun' dizisinin setinde rol arkadaşı Ushan Çakır'dan dayak yiyen Ezgi Asaroğlu diziden kovulduğunu doğruladı.   

Ekranların fenomen dizisi 'Leyla ile Mecnun'un setinde geçtiğimiz gün dayak skandalı yaşanmış, dizide 'Arda' karakterini canlandıran Ushan Çakır, 'Leyla' rolündeki Ezgi Asaroğlu’na şiddet uygulamıştı.  



Medyatava'nın haberine göre,  Twitter'dan kovulduğunu açıklayan Asaroğlu, mesajı doğruladı.

Yaşanan kavganın ardından Ushan Çakır, yapım şirketi tarafından diziden gönderilmişti.


'Özür dilerim'

Ushan Çakır, bir basın açıklaması yaparak, darp ettiği Ezgi Asaroğlu'ndan özür diledi. İşte o açıklama:

Basında bugünlerde şahsım hakkında yeralan ve tamamen iki kişi arasında gerçekleşen talihsiz olayla ilgili olarak, öfkemi bir anlık kontrol edemediğim için öncelikle Ezgi Asaroğlu’ndan, yakınlarından, Eflatun Film ve Leyla ile Mecnun dizisine emeği geçen herkesten, dizi izleyicilerinden ve sevenlerimden tüm samimiyetimle özür diliyorum.


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