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Meclis'ten Kavakçı'ya iade-i itibar

28 Şubat sürecinden 15 yıl sonra o dönemin simge isimlerinden Merve Kavakçı’ya ‘iade-i itibar’ geliyor.

29 Şubat 2012 07:12

T24- 28 Şubat sürecinden 15 yıl sonra o dönemin simge isimlerinden Merve Kavakçı’ya ‘iade-i itibar’ geliyor.

Refah Partisi’nden (RP) İstanbul milletvekili seçilen Merve Kavakçı, başörtülü olduğu gerekçesiyle Meclis’te yemin ettirilmemişti. 28 Şubat’ın ve RP’nin kapatılma gerekçeleri arasına da giren Merve Kavakçı, daha sonra vatandaşlıktan da çıkarılmıştı.

TBMM, 28 Şubat’ın yıldönümünde Kavakçı’ya yapılan ‘haksızlığı’ gidermek için çalışma başlattı. Kavakçı için 3 formül üzerinde çalışılıyor. İlki, Kavakçı’ya da tıpkı tutuklu milletvekilleri gibi maaş ödemek. Tutuklu vekiller ile Kavakçı’nın durumu örtüşmüyor. Vatandaşlıktan çıkarılma işlemi olduğu için maaş düzenlemesinin zor olabileceği düşünülüyor. Buna karşın Kavakçı’ya ‘milletvekili kimlik kartı’ verilmesi, Meclis Albümü’ne alınması ve milletvekili kimliğinin ayrıcalıklarından (VIP salonunu, TBMM misafirhanelerini kullanmak vs) yararlandırılması neredeyse kesinleşti.

Sincan’da 28 Şubat eylemi


28 Şubat’ın 15. yıldönümünde tankların yürütüldüğü Sincan sokaklarında dün ‘Tankın Sesi Değil Halkın Sesi’ yürüyüşü yapıldı.


Darbelerden kurtulmanın, darbelerin sonuçlarını ortadan kaldırmakla olacağını belirten HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Merve Kavakçı’nın haklarının iade edilmesini talep ederek, “28 Şubat sürecinde mağdurlar oldu. Bu insanlara çektirilen bu zulümlerin en azından karşılığı olmalı, dolayısıyla mağdurlara tazminat ödenmesi de sağlanmalıdır” dedi.

 

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