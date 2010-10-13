-MECLİS'TEN İKİNCİ ÜYE TBMM (A.A) - 13.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, baro başkanlarının avukatlar arasından gösterdiği adaylardan Celal Mümtaz Akıncı seçildi. Genel Kurulda yapılan ikinci tur oylamada, kullanılan 385 oyun 290'ını alan Afyonkarahisar Barosu Başkanı Celal Mümtaz Akıncı Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi oldu. Oylamada diğer adaylar Ali Dilber 5, Sait Sever 29 oy aldı; 3 oy geçersiz sayıldı, 58 oy da boş çıktı. Böylece ikinci turda Anayasal düzenlemenin öngördüğü 276 oy çoğunluğu sağlandığı için Akıncı üçüncü tura gerek kalmaksızın bu oylamada seçildi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından birleşime bir süre ara verdi. Daha önce Sayıştay'ın gösterdiği adaylardan Hicabi Dursun Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Bugünkü oylamayla TBMM'deki Anayasa Mahkemesi üye seçimleri tamamlandı. -AKINCI'NIN ÖZGEÇMİŞİ- Celal Mümtaz Akıncı, 31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Akıncı, 1984 yılında Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı. 2001 yılında Afyonkarahisar Barosu Başkanlığına seçilen Akıncı, bu görevini sürdürüyordu. Akıncı, evli ve dört çocuk babası.