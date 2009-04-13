Meclis'ten Azerbaycan'a heyet

TBMM'den bir grup milletvekili çarşamba (15 Nisan 2009) günü Azerbaycan'a giderek bu ülkedeki Milli Meclis'te Ermenistan ile ilişkiler ve bu ülkeyle sınır kapısı açılması konusundaki son gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunacak.



Azerbaycan Milli Meclisi'nin Başkan Yardımcısı Zahid Oruç, Ankara'dan gelecek iktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekilleri ile görüşme yapacaklarını söyledi. Oruç, ``Ortaya çıkan yeni durum ve olası gelişmelere karşı jeosiyasi ortama uygun adımların atılması, Türkiye'nin Ermenistan ile faal diplomatik politikasının bölgenin geleceğine etkisi ve ikili ilişkileri görüşeceğiz'' dedi.



Zahid Oruç, Azerbaycan Parlamentosu'nun Ermenistan sınırlarının açılması konusunda olağanüstü toplantıya çağırılıp- çağırılmamasına da Türk milletvekilleri ile yapılacak görüşmelerden sonra karar verileceğini bildirdi. Oruç, ``Türkiye'deki iktidar son açıklamalarıyla nispeten sakinleştirici bir tutum sergiledi`` diye konuştu.



Ortak toplantıda, Azerbaycanlı parlamenterlerin Türk meslektaşlarına Ermenistan sınırı konusu ile ilgili endişelerini ayrıntılı biçimde aktaracakları ve Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan'a sınırların açılması durumunda Bakü-Ankara ilişkileri ve bölgede ortaya çıkacak sorunları ele alacakları belirtildi.



Azerbaycan Milli Meclisi'nde temsilcisi bulunan Anavatan, Vatandaş Dayanışması, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi, Büyük Kuruluş ve Adalet Partilerinin başkanları, Türkiye'nin Ermenistan ile yakınlaşmasından rahatsız olduklarını bu konulara açıklık getirilmesi için Bakü'ye Türkiye Parlamentosu'ndan bir heyet çağrılmasını istemişti. Bazı milletvekilleri de Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasının ele alınması için Azerbaycan Milli Meclisi'nde olağanüstü toplantı teklifinde bulunmuştu.

