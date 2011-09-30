-Meclis'teki sekreter ve danışmanlar sertifikalı olacak TBMM (A.A) - 30.09.2011 - TBMM'de sertifikalı danışman ve sekreterler olacak. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, Meclis'te görevli danışman ve sekreterler için geniş kapsamlı yasama eğitimi semineri düzenleyecek. Eğitim semineri sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek. Meclis'te görevli sekreter ve danışmanlardan isteyenler, seminere katılacak. Seminer, toplam 15'er saat olacak. Aynı zamanda yeni döneme hazırlık çalışması da olacak olan eğitim semineri, önümüzdeki ekim-kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü yöneticileri ve uzmanları tarafından verilecek seminer sonunda sınav yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlara ''yasama eğitimi sertifikası'' verilecek. Geniş kapsamlı bu eğitim semineri ilk kez yapılacak. Bu eğitim çalışmasıyla, sekreter ve danışmanların bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşması sağlanarak, milletvekillerinin yasama faaliyetlerine daha etkin ve hızlı katılması amaçlanıyor. -Her sekretere bilgisayar verilecek- Öte yandan, her sekretere masaüstü bir bilgisayar verilecek. Meclis'in yasama ve denetim konuları ile ilgili faaliyetler anında bu bilgisayarlar aracılığıyla sekreterlere, dolayısıyla da milletvekillerine ulaştırılmış olacak. Bilgisayarlar, yeni yasama yılının başlamasının ardından sekreterlere teslim edilecek.