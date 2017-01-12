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Meclis'teki kavganın faturası ne kadar?

Meclis’teki kavgadan sonra mikrofonlardan birisi bulunamadı

12 Ocak 2017 22:06

Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylaması sırasında kürsü eylemi ve ardından yaşanan kavga sırasında, mikrofon kayboldu. Milletvekillerinin konuşma yaptığı 2 mikrofondan birinin ‘dövüş malzemesi’ olarak kırıldığı ve yerinden çıkartıldığı anlaşıldı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, 15 bin Euro (Yaklaşık 60 bin lira) değerindeki mikrofonlardan biri, kavgadan sonra bulunamadı. Meclis yönetimi, mikrofonun yenisini sipariş etme kararı aldı.

Kayıp mikrofon bulunsa dahi hasar gördüğü için yeniden kullanılmasının zor olduğu bildirildi.

 

TBMM’nin ses sistemi yenilenirken son teknolojik ürünler alınmış ve genel kurul salonuna yerleştirilmişti. Çınlamayı önleyen, yankı yapmayan ve konuşmacının sesini akustik biçimde genel kurulu salonunun tümüne aksettiren son derece teknolojik cihazlara yüksek meblağlar ödenmişti.

Hatip kürsüsündeki mikrofonlar da bu sistemin önemli parçaları arasında bulunuyor.

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