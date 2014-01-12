Meclis'teki dayağa '5 gün iş göremez' raporu

HSYK kanun teklifinin görüşüldüğü sırada başına tablet isabet eden CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı ile AKP'li Zeyid Aslan'ın tekmesine maruz kalan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu doktor raporu aldı.

HSYK kanun teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonunda AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında çıkan arbedenin ardından başına tablet isabet eden CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı ve AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın tekmesine maruz kalan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, hastaneye gitti. Milletvekili Sarı ve hakim Eminağaoğlu'na hastanede 5 gün iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.